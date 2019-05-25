رئيس كاف : سندرس نتائج الفار قبل أمم أفريقيا

أكد أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، أن الحكام بشر معرضون لارتكاب الأخطاء حتى مع استعمال تقنية الفيديو.

وعن تقييمه لأداء الحكم المصري جهاد جريشة في مباراة النهائي والجدل الذي أثاره بقراراته قال أحمد، في تصريح: "البعض يعتقد أن الفار سينهي الجدل نهائيا وهذا غير صحيح، إنهم حكام وليسو ماكينات أو آلات، إلا أننا كنا نأمل أنه مع هذه التقنية يتقلص الاحتجاج ويقل هامش الأخطاء".

وتابع: "هناك لجنة من ذوي الاختصاص ستعمل على تقييم نتائج استعمال تقنية الفيديو في الكونفيدرالية ودوري الأبطال وسنرى ما الذي يمكن أن نقوم به ليتحسن العمل على هذه التقنية".

وأردف: "في مطلق الأحوال نأمل أن تساعد التقنية في إنجاح أمم أفريقيا المقبلة بمصر والثقة موجودة في الحكام الأفارقة الذين استفادوا من دورات تكوين في هذا السياق".

وعن لقاء الذهاب بين الوداد والرجاء قال: "لقد كانت مباراة مثيرة بين ناديين عريقين والتنظيم كان ممتازا وأهنئ المغرب مرة أخرى على تفوقه في الجوانب التنظيمية في المواعيد الكبيرة".