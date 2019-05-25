بنفيكا يحدد مقابل الاستغناء عن فيليكس

تمسك بنفيكا البرتغالي بالحصول على 105 ملايين جنيه إسترليني، مقابل بيع جوهرته البرتغالية جواو فيليكس، المطلوب من عمالقة أوروبا.

واجتذب اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا اهتمام أكبر الأندية في أوروبا، بما في ذلك مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد الإنجليزيين.

وبحسب سواريز دي أوليفيرا المدير التنفيذي لبنفيكا، فإن هدف بنفيكا هو الحفاظ على نجمه، وذلك وفقًا لموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي.

وأكد: "إذا تلقينا عرضًا بقيمة 100 مليون يورو (88 مليون جنيه إسترليني) لضم فيليكس، فإن النية ليست البيع".

وأضاف: "صحيح 100 مليون يورو مبلغ كبير، ولا يتم بيع أي لاعب بهذا المبلغ في البرتغال، لكننا لدينا موهبة الآن تستحق هذا الرقم، وسننتظر ونرى".

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وشدد: "إذا لم نحصل على 120 مليون يورو (105 مليون جنيه إسترليني)، سيبقى اللاعب".

وواصل: "أعتقد أن رئيس النادي مازال لديه نية للتراجع عن بيع فيليكس، لكن على الجانب الآخر، هناك رغبة اللاعب ووكيله وعائلته.

وأتم: "ما يتعين علينا القيام به هو النظر لإمكانات اللاعب وتحقيق أقصى استفادة".

وخاض فيليكس 43 مباراة بقميص بنفيكا هذا الموسم، سجل فيهم 20 هدفًا، وصنع 11 آخرين.