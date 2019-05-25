نابي كيتا يتصدر قائمة غينيا المبدئية لأمم أفريقيا

أعلن بول بوت المدير الفني لمنتخب غينيا، قائمة تضم 25 لاعبًا بشكل مبدئي لخوض بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر في الفترة بين 21 يونيو/حزيران إلى 19 يوليو/تموز المقبلين.

وجاء على رأس القائمة، لاعب وسط ليفربول، نابي كيتا رغم تعرضه لإصابة في العضلة الأمامية في مباراة برشلونة في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال، وسط توقعات بتعافي اللاعب قبل البطولة الأفريقية.

وجاءت قائمة منتخب غينيا كالتالي:

حراسة المرمى: نابي ياتارا (إكسيلسيور)، إبراهيما كونيه (باو)، موسى كامارا (حوريا)، علي كيتا (أوسترسوندس).

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الدفاع: فودي كمارا (جازيليك أجاكسيو)، إسياجا سيلا (تولوز)، إرنست سيكا (نانسي)، سيمون فاليت (آينتراخت فرانكفورت)، عثماني سيديبيه (بيزير)، بايساما سانكوه (كان)، ميكيل ديرستريم (إكسانثي)، جوليان جيانفير (بريتفورد)

الوسط: أمادو دياورا (نابولي)، إبراهيما سيسيه (فولهام)، بوبكر فوفانا (جاز ميتان)، عبدولاي كمارا (حوريا)، نابي كيتا (ليفربول)، مادي كمارا (أولمبياكوس)

الهجوم: فرانسوا كامانو (بوردو)، محمد ياتارا (أوكسير)، إبراهيما تراوري (بوروسيا مونشنجلادباخ)، خوسيه كانتي (ناستيك تاراجونا)، إدريساسيلا (زولت وارجم)، فودي كيتا (قاسم باشا)، سوري كابا (ديجون)

ويلعب منتخب غينيا ضمن المجموعة الثانية مع نيجيريا ومدغشقر وبوروندي.