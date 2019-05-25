يوفنتوس يتعاقد مع بوكيتينو مجانًا في هذه الحالة

أفادت تقارير صحفية، أن يوفنتوس الإيطالي بإمكانه التعاقد مع الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام الإنجليزي دون دفع أي مبلغ لصالح السبيرز.

ووفقًا لصحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، فإن فابيو باراتيتسي المدير الرياضي ليوفنتوس طار إلى لندن، لمقابلة شقيق بوكيتينو، للتأكد من مغادرته توتنهام في الصيف.

وأشار التقرير إلى أن يوفنتوس يتمنى تتويج توتنهام بدوري أبطال أوروبا، وحينها سيكون بإمكانه التعاقد مع بوكيتينو مجانًا.

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ووفقًا للعقد المبرم بين توتنهام وبوكيتينو، فإن الأخير بإمكانه الرحيل مجانًا حال التتويج بدوري الأبطال، أما دون ذلك فلن يرحل إلا بعد دفع 30 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقده.

ويبحث يوفنتوس عن مدير فني جديد، لخلافة مدربه الحالي ماسيمليانو أليجري، الذي يرحل بنهاية الموسم الجاري، بعد 5 مواسم قضاها مع السيدة العجوز.