أفادت تقارير صحفية، أن يوفنتوس الإيطالي بإمكانه التعاقد مع الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام الإنجليزي دون دفع أي مبلغ لصالح السبيرز.
ووفقًا لصحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، فإن فابيو باراتيتسي المدير الرياضي ليوفنتوس طار إلى لندن، لمقابلة شقيق بوكيتينو، للتأكد من مغادرته توتنهام في الصيف.
وأشار التقرير إلى أن يوفنتوس يتمنى تتويج توتنهام بدوري أبطال أوروبا، وحينها سيكون بإمكانه التعاقد مع بوكيتينو مجانًا.
ووفقًا للعقد المبرم بين توتنهام وبوكيتينو، فإن الأخير بإمكانه الرحيل مجانًا حال التتويج بدوري الأبطال، أما دون ذلك فلن يرحل إلا بعد دفع 30 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقده.
ويبحث يوفنتوس عن مدير فني جديد، لخلافة مدربه الحالي ماسيمليانو أليجري، الذي يرحل بنهاية الموسم الجاري، بعد 5 مواسم قضاها مع السيدة العجوز.
كانت هذه تفاصيل خبر يوفنتوس يتعاقد مع بوكيتينو مجانًا في هذه الحالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.