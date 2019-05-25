سباليتي: النتائج كالوشم تظل على البشرة

شدد لوتشيانو سباليتي المدير الفني لإنتر ميلان، على أن فريقه سيحاول الوصول إلى هدفه بالتأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

ويحتل إنتر ميلان، المركز الرابع بجدول ترتيب الكالتشيو، برصيد 66 نقطة، ويحتاج للفوز في الجولة الأخيرة، من أجل التأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم الجديد.

وقال سباليتي خلال المؤتمر الصحفي قبل مباراة الغد أمام إمبولي "الأمر لا يختلف عن الموسم الماضي، عندما تصل إلى مباراة حياة أو موت، فعليك أن تقدم كل ما لديك".

وأضاف "لم يسبق لي أن شعرت بالراحة في المراحل الأخيرة من الموسم، الجماهير تدعم الفريق، وأنا أفضل اللعب في سان سيرو".

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وتابع "أعلم بوجود توتر وغضب، لقد تعاملنا مع مباريات كبيرة بشكل خاطئ، أتوقع أن يكون اللاعبون في حالة تركيز من أجل الذهاب لدوري الأبطال".

وحول صراع إمبولي على مراكز الهبوط، صرح لوتشيانو "هم في حالة جيدة، يجب علينا أن نؤمن بأنفسنا للحصول على النتيجة المطلوبة، أنه أمر مهم للغاية، لأن النتائج تبقى معك فهي كالوشم على بشرتك، المدرب واللاعبون يحملون تلك النتائج في سيرتهم الذاتية طوال حياتهم".

وختم سباليتي حديثه بقوله "إيكاردي ولوتارو يمتلكان الشخصية لإحداث الفارق أمام إمبولي".