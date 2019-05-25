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الغيابات تضرب يوفنتوس قبل مواجهة سامبدوريا

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أعلن ماسيمليانو أليجري، مدرب يوفنتوس، قائمة السيدة العجوز لآخر مباريات الفريق بالموسم الحالي، والمقرَّر لها غدًا الأحد، أمام سامبدوريا، في الجولة الـ38 من .

وشهدت قائمة البيانكونيري، غياب عددٍ من اللاعبين أمثال ، بيرنارديسكي، ماتويدي، كانسيلو وساندرو.

وجاءت قائمة يوفنتوس كالتالي:

تشيزني، بنسوليو، ديل فافيرو، دي تشيليو، كيليني، كاسيريس، بارزالي، بونوتشي، روجاني، سبينازولا، بيانيتش، إيمري تشان، بنتانكور، بورتانوفا، بيريرا دا سيلفا، نيكولوسي كافيليا، ديبالا، كوادرادو، مويس كين.

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