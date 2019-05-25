الغيابات تضرب يوفنتوس قبل مواجهة سامبدوريا

أعلن ماسيمليانو أليجري، مدرب يوفنتوس، قائمة السيدة العجوز لآخر مباريات الفريق بالموسم الحالي، والمقرَّر لها غدًا الأحد، أمام سامبدوريا، في الجولة الـ38 من الدوري الإيطالي.

وشهدت قائمة البيانكونيري، غياب عددٍ من اللاعبين أمثال كريستيانو رونالدو، بيرنارديسكي، ماتويدي، كانسيلو وساندرو.

وجاءت قائمة يوفنتوس كالتالي:

تشيزني، بنسوليو، ديل فافيرو، دي تشيليو، كيليني، كاسيريس، بارزالي، بونوتشي، روجاني، سبينازولا، بيانيتش، إيمري تشان، بنتانكور، بورتانوفا، بيريرا دا سيلفا، نيكولوسي كافيليا، ديبالا، كوادرادو، مويس كين.