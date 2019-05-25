ليفربول يعقب على احتمالية ضم راموس

علق مصدر في نادي ليفربول، على الأنباء المتداولة بشأن إجراء النادي الإنجليزي، عدة اتصالات مع الإسباني سيرجيو راموس، مدافع ريال مدريد، تحسبًا لضمه في الميركاتو الصيفي المقبل.

وقال المصدر في تصريحات أبرزتها صحيفة ميرور البريطانية "نسبة لعب سيرجيو راموس مع ليفربول هي صفر بالمئة".

وأضاف "الأمر لا علاقة له بما حدث في كييف خلال الموسم الماضي، حتى لو فزنا في نهائي دوري أبطال أوروبا، وقام راموس بمصافحة كل لاعب في ليفربول بعد ذلك، فسنظل غير مهتمين بهذه الصفقة".

Advertisements

وتابع المصدر "سيرجيو راموس ليس من نوعية اللاعبين المستهدفين من جانب المدرب يورجن كلوب في الميركاتو الصيفي".

وأتم "لن نوقع مع سيرجيو راموس، حتى لو كان اللاعب متاحًا في الميركاتو بالمجان".

يذكر أن العديد من التقارير الإسبانية أكدت أن علاقة راموس توترت مع فلورنتينو بيريز، رئيس الميرنجي، ولذلك يفكر اللاعب في الرحيل خلال الصيف المقبل.