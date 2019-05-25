تشكيل هيئة إدارية لنادي اتحاد الشرطة الرياضي بالمكلا

أقرت القيادة العامة للأمن والشرطة بساحل حضرموت تشكيل هيئة إدارية لنادي اتحاد الشرطة الرياضي لتفعيل دوره الرياضي ومشاركاته في مختلف الألعاب ضمن أندية ساحل حضرموت وذلك بعد تجميد أنشطته منذ العام 1992 م . وأصدر المدير العام للإدارة العامة للأمن والشرطة بساحل حضرموت العميد منير كرامة التميمي قراراً قضى بتشكيل الهيئة الإدارية للنادي من التالية اسمائهم . 1- عميد/ منير كرامة التميمي رئيساً 2- عقيد/ محمد محروس باغشوة. نائباً للرئيس 3- رائد/ علي سعيد عليان. أمين عام 4- نقيب/ أنور صالح بارواعي مسؤول مالي 5- نقيب/ عبدالله سعيد السعدي المشرف الرياضي Advertisements 6- ملازم/ شوقي رجب بن عمرون أمين عام مساعد 7- ملازم/ رمزي علي بن هرهرة مشرف ثقافي وإجتماعي 8- ملازم/ سعيد البرك العامري مسؤول التسويق والاستثمار 9- ملازم/ يوسف أبوبكر باعيسى مسؤول العلاقات العامة والإعلام 10- جندي/ محسن سعيد باوعيل مشرف كشفي 11- جندي/ صالح أحمد العطاس عضواً. وفي السياق نفسه وجّه العميد التميمي بمتابعة علاج اللاعب عبدالله سعيد باحمادي أحد لاعبي النادي الذي أُصِيب أثناء مشاركته في دوري المؤسسات الحكومية حيث كُلِفَ الدكتور سعيد العامري بمتابعة علاج اللاعب والإطمئنان على صحته.

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