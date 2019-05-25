كيليني: كنت على أعتاب ريال مدريد

كشف جورجيو كيليني مدافع نادي يوفنتوس الإيطالي، أنه كان على أعتاب الانتقال إلى صفوف ريال مدريد الإسباني، في عام 2010، في ظل الظروف الصعبة التي مر بها.
وقال كيليني خلال تصريحاته لصحيفة توتو سبورت "في عام 2010، كنت على أبواب ريال مدريد، عانيت كثيرًا بعد احتلال المركز السابع في الدوري الإيطالي لعامين على التوالي".
وأضاف "في العام الثاني على الخصوص لم أكن في أفضل حالاتي، لكني تغلبت على رغبتي في الرحيل، وأنني لن أرحل لهذا السبب، كنت أرغب في خوض تجربة احترافية خارجية".
وأنهى جورجيو كيليني صاحب الـ 34 عامًا، موسمه الرابع عشر مع السيدة العجوز، بالتتويج بلقب الدوري الإيطالي، لكنه ودع دوري أبطال أوروبا من ربع النهائي أمام أياكس، وخرج من كأس إيطاليا على يد أتلانتا.
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