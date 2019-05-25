أبرز العناوين التي جاءت في صدر كبرى الصحف الأوروبية

أتينا لكم بأبرز العناوين التي جاءت في صدر كبرى الصحف الأوروبية سواء الألمانية أو الإنجليزية أو الإيطالية أو الأسبانية أو الفرنسية.

الصحافة الإنجليزية

ديلي ميل

زيدان يضغط

يسعى الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد، للضغط على إدارة ناديه من أجل حسم صفقة الدولي البلجيكي إدين هازارد نجم تشيلسي.

ووفقًا للصحيفة فإن إدارة تشيلسي لا تريد بيع صاحب الـ28 عامًا إلا بعد الحصول على 100 مليون جنيه إسترليني.

جريزمان إلى مانشستر يونايتد

دخل نادي مانشستر يونايتد في مفاوضات مع نادي أتيلتكو مدريد من أجل حسم صفقة أنطوان جريزمان للانتقال إلى مسرح الأحلام في الصيف الجاري.

جريزمان والذي ارتبط بالانتقال لصفوف برشلونة قد يكون لاعبًا في صفوف مانشستر يونايتد في ظل استعداد الشياطين الحمر لدفع 104 مليون جنيه إسترليني وهو الشرط الجزائي المتواجد في عقد اللاعب.

ذا صن

70 مليون إسترليني مقابل ساني

كشفت الصحيفة أن إدارة بايرن ميونيخ دخلت في مفاوضات مع مسئولي مانشستر سيتي من أجل الحصول على خدمات اللاعب ليروي ساني.

وأوضحت الصحيفة أن إدارة البايرن عرضت 70 مليون جنيه إسترليني للحصول على ساني إلا أن المقابل المادي قد يرتفع في ظل انفتاح إدارة السيتي على بيع اللاعب.

برشلونة قد يخسر دي ليخت

دخل نادي مانشستر يونايتد في مفاوضات مع نادي آياكس من أجل الحصول على خدمات قائدها ماتياس دي ليخت والذي أصبح محط أنظار مسئولي برشلونة أيضًا.

وكشفت الصحيفة أن إدارة اليونايتد عرضت على دي ليخت راتبًا سنويًا يقدر بـ12.3 مليون جنيه إسترليني وهو ما قد يجعل وجهة اللاعب تتغير من برشلونة إلى الشياطين الحمر.

ديلي ستار

صراع ثلاثي على رودجيرز

دخل الثلاثي الإنجليزي مانشستر يونايتد وآرسنال وليفربول في صراع حول ضم الدولي الكولومبي جيمس رودرجيز.

وتأتي رغبة الصراع الثلاثي على صاحب الـ27 عامًا في ظل رغبة ناديه ريال مدريد في بيع اللاعب والذي لا يرغب زين الدين زيدان في الاعتماد عليه بالموسم المقبل بعد نهاية إعارته مع بايرن ميونيخ.

ميرور

نجم بورنموث يقترب من آرسنال

اقترب رايان فريزر لاعب فريق بورنموث من الانتقال لصفوف آرسنال في سوق الانتقالات الصيفية في ظل تفوق الجانرز في سباق ضم اللاعب الأسكتلندي.

صاحب الـ25 عامًا والذي دخل ضمن اهتمامات توتنهام قد ينتقل لملعب الامارات معقل الجانرز في صفقة قد تصل إلى 30 مليون جنيه إسترليني.

الصحافة الإسبانية

ماركا

هدف فالفيردي

صرح ارنستو فالفيردي المدير الفني لنادي برشلونة بأنه لا يلعب من أجل الحفاظ على عمله في النادي، لكنه هدف الوحيد دائمًا هو الفوز وتحقيق البطولات.

وقال فالفيردي في تصريحاته قبل نهائي كأس إسبانيا: "لا أفكر هذا (الحافظ على وظيفتي) أنا فقط أفكر في الفوز، فقط انظر إلى كافة الأندية لتعلم أن المدرب لا يمكن أن يضمن شيء فريال مدريد غيّر مدربه مرتين وهناك أندية عاشت لحظات معقدة."

آس

بديل راموس المحتمل

بات أمام ريال مدريد مجموعة من الأسماء المحتمل أن يحصلوا على مكان سيرجيو راموس في حال رحيله عن الفريق بشكل رسمي وفقًا لما ظهر في الأونة الأخيرة من رغبة اللاعب في إيجاد دوافع جديدة في مكان أخر.

وسيكون أبرز المرشحين لخلافة راموس، كاليدو كوليبالي (نابولي)، ماتياس دي ليخت (أياكس أمستردام)، فيرجل فان دايك (ليفربول)، وخيمينيز (أتليتكو مدريد).

سبورت

رفض ميسي لجريزمان

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ألمح ليونيل ميسي جناح برشلونة لرفضه فكرة انتقال أنطوان جريزمان إلى برشلونة الصيف القادم، قائلًا أنه لا يتعين عليه التعليق على هذه الأمور.

وقال بشكل جاد ردًا على سؤال حول موقفه من انتقال جريزمان لبرشلونة بعدما رفض الفرنسي هذا الأمر الموسم الماضي "لا يمكنني التعليق"، وذلك وسط تقارير تؤكد أن عناصر الفريق الكتالوني ترفض انتقال لاعب أتليتكو مدريد لهم.

الصحافة الإيطالية

لاجازيتا ديللو سبورت

بقاء الجوهرة

أكد الأرجنتيني باولو ديبالا، لاعب يوفنتوس إنه يُريد البقاء في قلعة السيدة العجوز ولا يرغب في الرحيل كما يتردد.

وكانت تقارير قد أكدت خلال الفترة الماضية، أن بقاء ديبالا في يوفنتوس لن يستمر طويلاً بعد الموسم غير الجيد الذي قدمه رفقة البيانكونيري.

وقال ديبالا من خلال تصريحات صحفية إنه لا يرغب في الرحيل، مؤكدًا أن التصريحات الصادرة عن شقيقه بأنه يُريد الرحيل ما هي إلا رأي شخصي وأنه يُريد الاستمرار مع الفريق في الفترة المقبلة.

وكان اسم الجوهرة الأرجنتينية قد ارتبط بعدد من الأندية مثل بايرن ميونيخ وليفربول.

كوريري ديللو سبورت

لوكاكو يقترب؟

ذكرت الصحيفة أن روميلو لوكاكو قام بعمل متابعة لمواطنه رادجا ناينجولان لاعب إنتر على مواقع التواصل الاجتماعي وهو ما قد يزيد من احتمالات انضمام لاعب مانشستر يونايتد إلى صفوف الإنتر بحسب الصحيفة.

وتحوم الشكوك حول عدد كبير من عناصر مانشستر يونايتد وذلك فيما يخص البقاء في قلعة اولد ترافورد ومن بينهم لوكاكو.

ويسعى نادي إنتر إلى إبرام العديد من الصفقات من أجل التحضير للموسم الجديد بالسيريا آ.

وفي نفس السياق تناولت تقارير في الصحافة الإيطالية أن الأرجنتيني ماورو إيكاردي قد يرحل خلال الانتقالات الصيفية.

الصحافة الألمانية

بيلد

دورتموند مهتم بمهاجم يوفنتوس

دخل الكرواتي ماريو ماندزوكيتش، مهاجم فريق يوفنتوس، دائرة اهتمام نادي بوروسيا دورتموند، للانتقال له خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأوضحت الصحيفة، أن ماتياس زامر، مستشار بوروسيا دورتموند، أشاد بمهاجم يوفنتوس ونصح إدارة ناديه بضرورة التعاقد معه والحصول على خدماته لتدعيم خط الهجوم.

كيكر

موعد عودة ديالو

أعلن نادي بوروسيا دورتموند، موعد عودة الفرنسي عبدو ديالو، للتدريبات الجماعية مع زملائه، حيث مقرر ان ينتظم مع الفريق بداية من 3 يوليو خلال فترة الإعداد الصيفي للفريق.

وأكدت الصحيفة، أن اللاعب سيغيب عن تشكيلة منتخب فرنسا للبطولة الأوروبية لأقل من 21 عامًا، بسبب الإصابة التي تعرض لها في وقت سابق.

ومن المقرر أن تقام بطولة أوروبا لأقل من 21 عامًا في الفترة من 16 يونيو إلى 30 يونيو في إيطاليا وسان مارينو.

الصحافة الفرنسية

ليكيب

فالكاو يحلم بالليجا

تحدث الصحيفة، عن رغبة المهاجم الكولومبي راداميل فالكاو، لاعب موناكو الفرنسي، في مغادرة ناديه الحالي والعودة مرة أخرى إلى الدوري الإسباني.

وأوضحت، أنه في ظل اهتمام فريق فالنسيا الإسباني بالحصول على خدمات فالكو، سيكون الدوري الإسباني وجهة اللاعب المقبلة بعد مغادرة ناديه الحالي.

فرانس فوتبول

هبوط كان

تعرض فريق كان للهبوط رسميا بشكل رسمي إلى دوري الدرجة الثانية الفرنسي، وجاء ذلك بعد الهزيمة أمام ضيفه بوردو بهدف دون رد، بالجولة الأخيرة من الدوري الفرنسي.

وكشفت الصحيفة، أن فريق كان هبط للدرجة الثانية، بعدما توقف رصيده عند 33 نقطة في المركز الـ19 قبل الأخير.