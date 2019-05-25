اخبار الرياضه

نابولي يخطط لصفقة من ليفربول

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

يستهدف نادي نابولي الإيطالي، التعاقد مع مدافع فريق الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

 

وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، أن نابولي يفكر في التعاقد مع ناثانيل كلاين، الظهير الأيمن لليفربول، والذي لعب لبورنموث على سبيل الإعارة في النصف الثاني من الموسم المنصرم.

 

وأضافت أن كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق الجنوب، يرغب في ضم كلاين، ليخلف السيد هساي، ظهير نابولي الحالي، والقريب من الرحيل.

 

Advertisements

ولفتت الشبكة إلى أن نابولي يواجه منافسة قوية مع ثنائي البريميرليج، وست هام يونايتد وكريستال بالاس.

 

وتابعت أن كلاين يعد خارج مشروع يورجن كلوب، المدير الفني للريدز، للموسم المقبل، فيما يطلب ليفربول 17 مليون يورو، من أجل التخلي عن خدمات اللاعب.

 

وختمت بأن مسألة رحيل كلاين ستتم عقب نهائي بطولة ، الذي سيجمع ليفربول وتوتنهام، في الأول من شهر يونيو/ حزيران المقبل، على ملعب واندا ميتروبوليتانو بمدريد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نابولي يخطط لصفقة من ليفربول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا