نابولي يخطط لصفقة من ليفربول

يستهدف نادي نابولي الإيطالي، التعاقد مع مدافع فريق ليفربول الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، أن نابولي يفكر في التعاقد مع ناثانيل كلاين، الظهير الأيمن لليفربول، والذي لعب لبورنموث على سبيل الإعارة في النصف الثاني من الموسم المنصرم.

وأضافت أن كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق الجنوب، يرغب في ضم كلاين، ليخلف السيد هساي، ظهير نابولي الحالي، والقريب من الرحيل.

Advertisements

ولفتت الشبكة إلى أن نابولي يواجه منافسة قوية مع ثنائي البريميرليج، وست هام يونايتد وكريستال بالاس.

وتابعت أن كلاين يعد خارج مشروع يورجن كلوب، المدير الفني للريدز، للموسم المقبل، فيما يطلب ليفربول 17 مليون يورو، من أجل التخلي عن خدمات اللاعب.

وختمت بأن مسألة رحيل كلاين ستتم عقب نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، الذي سيجمع ليفربول وتوتنهام، في الأول من شهر يونيو/ حزيران المقبل، على ملعب واندا ميتروبوليتانو بمدريد.