رسمياً.. باريس سان جيرمان يمدد عقد توخيل حتى 2021

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، عن تمديد عقد مدربه الألماني توماس توخيل لمدة موسم إضافي.

وقال الموقع الرسمي للنادي الباريسي أن النادي توصل لاتفاق مع توخيل لتمديد عقده لمدة عام إضافي لينتهي في 2021.

وكان توخيل تولى القيادة الفنية لباريس سان جيرمان في عام 2018، وفاز بلقب الدوري الفرنسي هذا الموسم بالإضافة إلى لقب السوبر الفرنسي.

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وقال توخيل لوسائل الإعلام عقب توقيعه على العقد الجديد: "أنا سعيد للغاية وفخور بتمديدي والتزامي مع باريس سان جيرمان".

وأضاف توخيل: "شكراً للرئيس والنادي كله على الثقة التي أظهروها لي ولفريق العمل، هذا فقط يعزز هدفي المتمثل في جعل هذا الفريق على قمة طموحاته بفضل عمل الجميع".

واختتم المدير الفني الألماني تصريحاته: "كما أنني متأثر جدًا بدعم الجماهير، وأنا مقتنع بأن الأفضل سوف يأتي لنادينا".