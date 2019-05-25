شكرا لقرائتكم تريزيجيه يتوجه لأداء العمرة قبل الانضمام لمعسك المنتخب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استغل محمود حسن تريزيجيه لاعب قاسم باشا التركى فترة الإجازة فى التوجه إلى الأراضي السعودية لأداء مناسك العمرة. ويستعد تريزيجيه للانضمام لمعسكر "الفراعنة" استعداداً للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو – 19 يوليو المقبلين. الجدير بالذكر أن تريزيجيه خاض اخر مباراة فى الدورى التركى بالموسم الحالى أمام بشكتاش أمس بملعب "فودافون أرينا" وانتهت بخسارة قاسم باشا بنتيجة 3/2 ضمن منافسات الجولة الأخيرة من عمر مسابقة الدوري التركي. واستطاع قاسم باشا أن ينهى الدوري التركي محتلا المركز الـ14 برصيد 39 نقطة.

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