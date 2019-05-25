شكرا لقرائتكم تفاصيل جلسة عبد الحفيظ مع لاعبى الأهلى بخصوص أزمة الدوري والكأس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي جلسة مع لاعبي فريقه لايضاح بعض الأمور، بعد أزمة جدول مباريات الدوري والكأس.

وعلم "الخليج 365" أن سيد عبد الحفيظ طالب لاعبي الأهلي بأداء التدريبات كما هو معتاد، وكأن الفريق سيواجه المقاولون بشكل طبيعي يوم الثلاثاء في بطولة الدوري المصري الممتاز.

Advertisements

وأكد عبد الحفيظ أن النادي الأهلي لا يعلم إذا كان سيلعب مباراة المقاولون يوم الثلاثاء أم سيتم تأجيلها، كما لا يعلم إذا كنا سيلعب المباراتين المتبقيتين فى الدوري أمام المقاولون والزمالك قبل بطولة كأس الأمم الأفريقية أم بعدها.

في الوقت ذاته، شدد سيد عبد الحفيظ خلال جلسته مع لاعبى الأهلي على عدم خوض مباراة بيراميدز في الكأس قبل إنطلاق كأس الأمم الأفريقية وفقآ للاتفاق الذي تم بين إدارة ناديه ومسئولي اتحاد الكرة.