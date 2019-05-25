تفاصيل جلسة عبد الحفيظ مع لاعبى الأهلى بخصوص أزمة الدوري والكأس...

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جدة - عمرو شويل عقد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي جلسة مع لاعبي فريقه لايضاح بعض الأمور، بعد أزمة جدول مباريات الدوري والكأس.
وعلم "الخليج 365" أن سيد عبد الحفيظ طالب لاعبي الأهلي بأداء التدريبات كما هو معتاد، وكأن الفريق سيواجه المقاولون بشكل طبيعي يوم الثلاثاء في بطولة الدوري المصري الممتاز.
وأكد عبد الحفيظ أن النادي الأهلي لا يعلم إذا كان سيلعب مباراة المقاولون يوم الثلاثاء أم سيتم تأجيلها، كما لا يعلم إذا كنا سيلعب المباراتين المتبقيتين فى الدوري أمام المقاولون والزمالك قبل بطولة كأس الأمم الأفريقية أم بعدها.
في الوقت ذاته، شدد سيد عبد الحفيظ خلال جلسته مع لاعبى الأهلي على عدم خوض مباراة بيراميدز في الكأس قبل إنطلاق كأس الأمم الأفريقية وفقآ للاتفاق الذي تم بين إدارة ناديه ومسئولي اتحاد الكرة.
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