شكرا لقرائتكم باهر المحمدى يطمئن على إصابة نجم الإسماعيلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص باهر المحمدى لاعب الإسماعيلى على الإطمئنان على حالة زميله محمود متولى بعد الإصابة التى تعرض لها خلال مواجهة فريقه أمام الأهلى . ونشر المحمدى صور مع زميله متولى عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى تويتر معلقا عليها "سلامتك يا حبيبى". وكان الدكتور صالح الشامى، رئيس الجهاز الطبى للإسماعيلى، أكد أن محمود متولى تعرض لخلع فى الترقوة، على خلفية إصابته فى لقاء الأهلى الذى انتهى بالتعادل الايجابى بهدف لكل منهما ويخضع اللاعب للأشعة لمعرفة مدة غيابه عن الملاعب.

باهر المحمدى

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