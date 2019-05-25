شكرا لقرائتكم تعرف على عدد ميداليات الزمالك ونهضة بركان فى نهائى الكونفدرالية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أخطر مسئولو الاتحاد الأفريقى لكرة القدم، "كاف"، ناديى الزمالك ونهضة بركان المغربى، بعدد ميداليات كل فريق، أثناء مراسم تسليم جوائز الكونفدرالية الأفريقية سواء الفائز باللقب أو الوصيف.

وتقام مباراة الزمالك ونهضة بركان فى العاشرة مساء غدا بملعب برج العرب فى إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية.

وأكد مسئولو الكاف، لناديى الزمالك ونهضة بركان، تسليم 35 ميدالية لكل فريق عقب انتهاء نهائى الكونفدرالية حيث سيتسلم البطل الميداليات الذهبية بينما يتسلم الوصيف الميداليات الفضية.

وانتهت مباراة الذهاب بين الزمالك ونهضة بركان بخسارة بطل مصر بهدف وحيد، لذا يحتاج الأبيض لتحقيق الفوز بفارق هدفين لضمان حصد اللقب.