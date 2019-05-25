شكرا لقرائتكم مدافع الدراويش للزمالك : وقعت للأهلي خلاص... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهدت الأيام الماضية محاولات من جانب مسئولو نادي الزمالك، لجس نبض محمود متولى مدافع الإسماعيلى، بخصوص إمكانية انتقاله للقلعة البيضاء فى الميركاتو الصيفى المقبل. وقام مسئولو الزمالك، بتفويض وكيل لاعبين إسمعلاوى بالحديث مع محمود متولى بخصوص إمكانية انتقاله للقلعة البيضاء فى الصيف المقبل، ليرد المدافع بصعوبة حدوث ذلك خاصة أنه وقع بالفعل عقود انتقاله للنادي الأهلي منذ فترة وسيتم حسم صفقة انتقاله للقلعة الحمراء فور انتهاء الموسم. وجاء رد محمود متولى ليغلق الباب أمام الزمالك لضمه ويؤكد الأنباء التى ترددت طوال الفترة الماضية بخصوص توقيع اللاعب للنادي الأهلي رغم نفى هذا الأمر أكثر من مرة.

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