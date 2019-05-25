شكرا لقرائتكم على فرج يتأهل لنهائي ببطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجح البطل المصري علي فرج لاعب وادي دجلة والمصنف الأول عالميا لرجال الاسكواش، فى الوصول إلى الدور النهائي ببطولة بريطانيا المفتوحة، والتي تستضيفها انجلترا في الفترة من 20 إلى 26 مايو الجاري.

وحقق فرج الفوز في مباراة الدور نصف النهائي على منافسه النيوزيلاندي بول كول بثلاثة أشواط مقابل شوطين في مباراة مثير امتدت ل 77 دقيقة حيث تقدم بول كول قبل أن يتعادل علي فرج ويتقدم بنتيجة 2/1، إلا أن النيوزيلاندي تمكن من تحقيق التعادل 2/2 قبل أن يحسم علي فرج الشوط الأخير لصالحه وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:10-12, 11-7, 11-4, 10-12, 11-7 .

وتعد بطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش أعرق وأهم البطولات في تاريخ اللعبة حيث تصنف بفئة البطولات البلاتينية طبقاً لتصنيف الاتحاد الدولي للاسكواش psa، وتقدر القيمة المادية لمجموع جوائزها بحوالي 168 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.