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منفذ تذكرتى فى شباب الجزيرة يستأنف عمله...

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جدة - عمرو شويل استأنفت عملية تسليم الـ Fan id وتذاكر كأس الأمم الأفريقية في منفذ مركز شباب الجزيرة، بعد الأفطار وبالتحديد من الساعة الثامنة والنصف علي أن تستمر حتي الواحدة صباحآ، وسط تزايد اعداد الجماهير بالمقارنة بتواجد الجماهير قبل الإفطار.

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كان العمل بمنفذ تذكرتي بمركز شباب الجزيرة قد انطلق في الحادية عشرة صباح اليوم، من أجل تسليم ال Fan id  وتذاكر كأس الأمم الأفريقية، قبل أن يتوقف قبل ساعتين من الإفطار.

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وتستضيف مصر النسخة الـ 32 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، بمشاركة 24 فريقًا لأول مرة في التاريخ، خلال الفترة من 21 يونيه إلى 19 يوليو المقبل، وتم تقسيم المنتخبات إلى 6 مجموعات، يتأهل إلى ثمن النهائى صاحبا المركزين الأول والثانى عن كل مجموعة، إضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث.

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