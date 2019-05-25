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موعد مباراة برشلونة وفالنسيا نهائي كأس ملك اسبانيا

تقام مباراة برشلونة وفالنسيا على ملعب “سانتياجو بيرنابيو” الإسباني يوم السبت 25/5/2019 ويتم بث المباراة مباشرة في تمام الساعة الحادية عشر مساءا بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة بتوقيت جمهورية مصر العربية.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وفالنسيا livehd7

يتم بث مباراة برشلونة وفالنسيا من خلال مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية وبالتحديد bein sport hd1 ، ويمكنكم أيضا مشاهدة مباراة النهائي عبر بعض القنوات المفتوحة مثل قناة بي اوت كيو beout q وأيضا قناة الكأس الرياضية المفتوحة.

بث مباشر برشلونة وفالنسيا yalla shoot

يلا شوت مباشر مباراة برشلونة وفالنسيا نهائي كاس ملك اسبانيا kora star | مشاهدة مباراة النهائي برشلونة وفالنسيا bein sport hd مباشر رابط الأسطورة الجديد بدون تقطيع | كورة لايف برشلونة وفالنسيا ، يتم وضع البث المباشر فور بدأ المباراة فتابعونا.