السعودية تخسر أمام فرنسا في أول لقاءتها في كاس العالم للشباب 2019

تعرف على نتيجة مباراة السعودية للشباب وفرنسا في كأس العالم للشباب 2019، يفتتح المنتخب السعودي مبارياته في كأس العالم للشباب بلقاء شباب فرنسا في المجموعة الخامسة من نهائيات مونديال بولندا للشباب تحت 20 عام، يبدأ توقيت مشاهدة مباراة السعودية للشباب أمام فرنسا اليوم في الساعة السادسة مساءاً بتوقيت القاهرة السابعة مساءاً بتوقيت السعودية وتنقل مباراة السعودية وفرنسا للشباب عبر قناة بي إن سبورت.

يستهل منتخب السعودية للشباب مشواره في النسخة الثانية والعشرون من منافسات كأس العالم للشباب اليوم والتي يشارك فيها 24 منتخب من بينهم السعودية وقطر، واللذان يرفعان الراية العربية في النسخة الحالية والتي يغيب عنها حامل اللقب ووصيفه، ويستحوذ منتخب التانجو الأرجنتيني على الرقم القياسي في التتويج باللقب في ست مرات سابقة.

نتيجة مباراة السعودية وفرنسا

انتهت المباراة بفوز فرنسا بهدفين دون رد.