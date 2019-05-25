ترتيب مجموعة المنتخب السعودي للشباب بعد نتيجة مباراة السعودية وفرنسا اليوم في كاس العالم

انتهت نتيجة مباراة السعودية وفرنسا اليوم للشباب، في نتائج مباريات كأس العالم تحت 22 سنة، بفوز المنتخب الفرنسي، وذلك بنتيجة هدفين دون رد، ليحقق بذلك منتخب الديوك فوزه الأول في المجموعة، وفي الأسفل ستجدون ترتيب مجموعة السعودية الان.

ترتيب مجموعة المنتخب السعودي للشباب

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مباراة السعودية وفرنسا للشاب، حيث مباراة المنتخب السعودي للشباب، هي لحساب مباريات كأس العالم للشباب، تأتي في مباريات الجولة الأولى، من متابعة مباريات كاس العالم للشباب تحت 20 سنة، الجارية في الفترة الحالية ببولندا، وفي الأسفل ستجدون تفاصيل مباراة الأخضر السعودي اليوم بجانب توقيت بداية متابعة مباراة السعودية وفرنسا اليوم، والقنوات الناقلة لمباراة السعودية اليوم.

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مباراة السعودية وفرنسا اليوم

بداية مباراة السعودية وفرنسا اليوم، ستكون ابتداء من الأوقات التالية بالاسفل.

التوقيت البلد 16.00 بتوقيت غرينتش والمغرب ولندن 17.00 بتوقيت تونس والجزائر 18.00 بتوقيت مصر والسودان 19.00 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة وبغداد ودمشق 20.00 بتوقيت سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة.

قنوات متابعة مباراة السعودية وفرنسا اليوم مباشرة

القنوات الناقلة لمباراة السعودية وفرنسا مباشرة اليوم، ستكون هي مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وستعرض مباراة المنتخب السعودي وفرنسا مباشرة للشباب، على قناة بي إن سبورت أش دي 7، وسنقدم لكم اسم معلق المباراة فورا الإعلان عليه فتابعونا، ومن هنا تجدون تردد قناة بي ان سبورت hd المفتوحة الناقلة لمباراة السعودية وفرنسا مجانا.

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