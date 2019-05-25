المهاجم الصاعد فيديريكو تشيزا يشعل سباقاً صيفياً بين يوفنتوس وإنتر ميلان

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توقعت وسائل الإعلام الإيطالية ان يخوض ناديا يوفنتوس و إنتر ميلان سباقاً من اجل التعاقد مع الإيطالي الصاعد فيديريكو تشيزا مهاجم نادي فيورنتينا، وذلك خلال الانتقالات الصيفية القادمة.

وأكدت صحيفة "لاريبوبليكا" الإيطالية بأن الغريمين يعملان بكل قوة على حسم صفقة تشيزا ، بعدما فرض نفسه واحداً من ابرز المهاجمين في الدوري الإيطالي خلال الموسم الجاري بإحرازه 13 هدفاً ومساهمته في تسجيل خمسة أهداف في كافة المسابقات.

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وكان تشيزا (22 عاماً) قد كشف مؤخراً عن رغبته في تغيير الأجواء ومغادرة صفوف ناديه الحالي للعب في نادٍ أكبر يضمن له تحقيق العديد من الألقاب والبطولات ، وهو ما جعل العديد من الأندية تبدي استعدادها للتعاقد معه، وفي مقدمتها يوفنتوس الذي باشرت إدارته مساعي التعاقد مع اللاعب، تفادياً لخطفه قبل دخول كبار الأندية على الخط .

وبدورها تنتظر إدارة نادي إنتر ميلان إنتهاء الجولة الأخيرة من بطولة الدوري المحلي وحسم التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل من أجل أن ترمي بكل ثقلها في التعاقد مع مهاجم من شأنه ان يقدم الإضافة الفنية للفريق .

يشار الى أن تشيزا من المواهب الكبيرة في إيطاليا، حيث لعب 11 مباراة دولية مع منتخب بلاده وشارك في 96 مباراة بالدوري الإيطالي، وهو مرتبط بعقد مع فيورنتينا حتى صيف عام 2022.