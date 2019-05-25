شكرا لقرائتكم خبر عن رضا العيسوى مديرا فنيا للمنصورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مجلس إدارة المنصورة برئاسة حاتم المير تعيين رضا العيسوي مديرا فنيا للفريق الكروي الأول خلفا لصبري المنياوي الذي قاد الفريق في الموسم الماضي.

جاء تعاقد المنصورة مع رضا العيسوي بعد سلسلة من المفاوضات والمفاضلة بين أكثر من مدير فني مثل عبدالظاهر السقا ومحمد إسماعيل.

وقد تم الإستقرار علي رضا العيسوي حيث كان يعمل مدربا عاما للفريق قبل الاستقالة الموسم الماضي والذهاب لرحلة عمل بالسعودية نجح فيها بشكل كبير وتبني جانب كبير من اعضاء مجلس الادارة فكرة التعاقد معه لقيادة الادارة الفنية للفريق الدقهلاوى في الموسم المقبل بالدوري القسم الثاني بعد النجاح الذي حققه مع التقدم السعودي والصعود لدوري الأمير محمد بن سلمان في الموسم القادم لأول مرة في تاريخ النادي .

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ويتكون الجهاز الفنى للمنصورة من رضا العيسوي مدير فني ، و ياسر عبد الواحد مدرب عام ، و عمر إسلام مدرب مساعد مع ترك الحرية للمدير الفنى لاختيار مدرب حراس سواء من داخل المنصورة أو خارجها .