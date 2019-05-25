شكرا لقرائتكم خبر عن كلاسيكو مصرى فى نهائى بريطانيا للاسكواش.. الشوربجى يتأهل لمواجهة فرج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأهل محمد الشوربجى المصنف الثاني عالميا لرجال الاسكواش، إلى المباراة النهائية ببطولة بريطانيا المفتوحة والتي تستضيفها انجلترا في الفترة من 20 إلى 26 مايو الجاري.

وفاز الشوربجي في مباراة الدور نصف النهائي على مواطنه كريم عبد الجواد لاعب النادي الأهلي والمصنف الرابع عالميا، بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استغرقت 47 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-9، 11-3، 11-9.

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ويواجه محمد الشوربجي مواطنه علي فرج لاعب وادي دجلة والمصنف الأول عالميا، في نهائي مكرر لنهائي بطولة جي بي مورجان التي أقيمت بأمريكا يناير الماضي والتي توج بها فرج لينهي هيمنة الشوربجي التي دامت لـ40 شهرا على صدارة التصنيف العالمي.

وتعتبر بطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش أعرق وأهم البطولات في تاريخ اللعبة حيث تصنف بفئة البطولات البلاتينية طبقاً لتصنيف الاتحاد الدولي للاسكواش psa، وتقدر القيمة المادية لمجموع جوائزها بحوالي 168 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.