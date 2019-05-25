تعرف على تشكيل الجهاز الفنى لسلة الاتحاد السكندرى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر مسئولى نادى الاتحاد السكندرى على الجهاز المعاون لأحمد مرعى المدير الفنى لفريق كرة السلة لزعيم الثغر وذلك خلال الجلسة التى جمعت مرعى ومحمد مصيلحى رئيس النادى اليوم. Advertisements واتفق أحمد مرعى مع محمد مصيلحى على تولى عمرو السبخى مدربا عاما ومحمد سمير مدربا بينما خالد عبد الفتاح وأحمد بسيوني بالجهاز الإدارى لفريق زعيم الثغر. يذكر أن أحمد مرعى تولى المهمة الفنية لسلة الاتحاد خلفا لشريف عزمى الذى أسندت المهمة له بعد استقالة عمرو أبو الخير.

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