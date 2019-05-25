صور.. استئناف العمل فى منفذ بيع "تذكرتى" بالشمس بعد 4 ساعات راحة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استأنف منفذ بيع "تذكرتى" المتخصص في بيع واستخراج بطاقات المشجعين لبطولة أمم أفريقيا 2019، بنادى الشمس عمله بعد الحصول على راحة لمدة 4 ساعات، ومن المقرر أن يستمر العمل حاليًا من الساعة الثامنة مساءًا إلى الواحدة صباحًا.

وخصص مسئولو موقع تذكرتى واللجنة المنظمة لبطولة أمم أفريقيا عددا من الأماكن للمشجعين لاستلام التذاكر بأسرع وقت وتسهيل مهمة الحضور فى إنهاء طلباتهم فى أسرع وقت.

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وحددت اللجنة منافذ استلام التذاكر كالتالى: الدرجة الأولى: فرع أورنج التالية "مصر الجديدة، ومدينة نصر، والتجمع، والرحاب، والدقى، ووسط البلد، والزمالك، والمنيل، والعباسية، وشبرا، و6 أكتوبر، والهرم، والمعادى، والمقطم، والإسكندرية، والإسماعلية، والسويس".

والدرجة الثانية والثالثة: جميع مراكز الشباب التالية "مركز شباب الجزيزة، ومركز شباب الأولمبى المعادى، ونادى منتخب السويس، ومركز شباب الشيخ زايد بالإسماعيلية، والحى السادس بأكتوبر، ونادى أصحاب الجياد بسموحة، ونادى الشمس كما خصصت "تذكرتى" خطًا ساخنًا للاستفسارات والحصول على مزيد من المعلومات رقمه 15355.



استئناف العمل فى منفذ بيع "تذكرتى" بالشمس بعد 4 ساعات راحة