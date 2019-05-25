شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة .. مدافع الدراويش للزمالك: وقعت للأهلي خلاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الأيام الماضية محاولات من جانب مسئولو نادي الزمالك، لجس نبض قائد دفاع النادي الإسماعيلي، بخصوص إمكانية انتقاله للقلعة البيضاء فى الميركاتو الصيفى المقبل، لكن اللاعب اعترف بتوقيعه للنادي الأهلي.

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