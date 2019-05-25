شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. جنش يحتفل بعيد ميلاده الـ 32 وينتظر تتويج نجاحاته بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل اليوم السبت، محمود جنش، حارس مرمى الزمالك، بعيد ميلاده الـ32، حيث نشر الموقع الرسمى للأبيض، عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر، تغريدة اليوم لتهنئة حارس مرماه فى يوم مولده، خاصة وأنه يحل فى مناسبة خاصة ينتظرها جماهير الزمالك، قبل 24 ساعة من مباراة نهضة بركان المغربى، المقرر إقامتها فى العاشرة من مساء الأحد، على ستاد برج العرب، فى إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية، حيث يحتاج الفريق الأبيض للفوز بفارق هدفين مع الحفاظ على نظافة شباكه من أجل التتويج باللقب الأفريقى.

دائمًا ما لقبت جماهير القلعة البيضاء محمود جنش بـ"المنقذ" بعدما كان الحصن الأمين للزمالك على مدار سنوات خاصة فى الأزمات والمباريات المصيرية التى حرس فيها عرين الأبيض بإجادة وتألق مميز، ويستعرض ”الخليج 365” فى التقرير التالى أبرز ما قدمه جنش مع الزمالك فى عيد ميلاده الـ32..

انضم جنش إلى الزمالك موسم 2011، قادما من نادى الأولمبى السكندرى، فيما شارك فى أول مباراة رسمية له مع الأبيض فى الدورى الممتاز، أمام الإنتاج الحربى فى الجولة الثلاثون من مسابقة الدورى والتى اقيمت يوم 10 يوليو 2011، وانتهت بفوز الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف.

أما أول مشاركات جنش الأفريقية مع الزمالك فكانت أمام المغرب الفاسى، فى المغرب، فى ذهاب دور الـ16 ببطولة دورى أبطال أفريقيا، يوم 28 أبريل 2012، وذلك بعدما شارك اضطراريا فى المباراة بعد إيقاف عبدالواحد السيد، حارس الزمالك السابق، وكان وقتها حسن شحاتة المدير الفنى للأبيض حينها قد قيد حارسين مرمى فقط فى قائمة الفريق الأفريقية، إلا أن المباراة انتهت بفوز الأبيض بهدفين دون رد، وخرج جنش بشباكه نظيفة فى المباراة.

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وتألق جنش الموسم الحالى مع الزمالك، بعدما نجح فى المشاركة مع الفريق 25 مباراة بمسابقة الدورى حقق خلالهم الكلين شيت فى 10 مباريات واستقبلت شباكه 18 هدفًا فقط، فيما شارك فى مباراة واحدة بمسابقة كأس مصر وخرج بشباكه نظيفة خلالها.

كما تألق جنش مع الزمالك فى بطولة الكونفدرالية الأفريقية للنسخة الجارية، بعدما حرس عرين الأبيض 13 مباراة، وحقق الكلين شيت فى 7 مباريات متتالية، امام بتروأتليتكو الأنجولى وجورماهيا الكينى ونصر حسين داى فى دور المجموعات، ومباراتى حسنية أغادير المغربى فى دور ربع النهائى ومباراتى النجم الساحلى فى نصف النهائى.

حقق جنش مع الزمالك 8 بطولات، بواقع 5 بطولات كأس مصر، وبطولة الدورى الممتاز، وكأس السوبر المصرى، وكأس السوبر المصرى السعودى.