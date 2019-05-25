شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى الأهلي.. خرج لاعب ودخل آخر فى نفس الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد مستشفى فريق الكرة بالنادى الأهلي واقعة مُثيرة خلال الساعات الماضية، ففى الوقت الذى عاد فيه على لطفى حارس مرمى الفريق للمشاركة فى التدريبات تعرض أحمد الشيخ للإصابة.

على لطفى شارك فى التدريبات بعدما تعافى من الإصابة فى الرباط الداخلى للركبة، عقب مشاركته بقوة فى تدريبات حراس المرمى وبات لائقًا من الناحية الطبية للمشاركة فى التدريبات والمباريات بعد تخلصه من آلام الركبة.

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وحصل على لطفى على حقنة فى ركبته للتعافى من الخشونة بالتوازى مع البرنامج العلاجى والتأهيلى الذى خضع له اللاعب قبل عودته للتدريبات الجماعية أمس الجمعة ومشاركته فيها بشكل جيد.

وفى المقابل، غادر الشيخ مران الفريق الجماعى، مساء أمس الجمعة، متأثرًا بإصابته فى الأنكل، حيث خضع للفحص الطبى عقب مغادرته ملعب التتش بالجزيرة.

وأوضح الجهاز الفني أن اللاعب أجرى أشعة أثبتت إصابته بجزع فى أنكل القدم على أن يخضع اللاعب لبرنامج علاجى وتأهيلى خلال الأيام المقبلة للتعافى من الإصابة.