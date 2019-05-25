شكرا لقرائتكم خبر عن علي فرج يتأهل لنهائى بطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش للمرة الأولى فى تاريخه والان مع تفاصيل الخبر
وفاز فرج فى مباراة الدور نصف النهائي على منافسه النيوزيلاندي بول كول بثلاثة أشواط مقابل شوطين في مباراة مثير امتدت لـ77 دقيقة، حيث تقدم بول كول قبل أن يتعادل علي فرج ويتقدم بنتيجة 2/1، إلا أن النيوزيلاندي تمكن من تحقيق التعادل 2/2 قبل أن يحسم علي فرج الشوط الأخير لصالحه، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:10-12, 11-7, 11-4, 10-12, 11-7.
وتعتبر بطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش أعرق وأهم البطولات في تاريخ اللعبة حيث تصنف بفئة البطولات البلاتينية طبقاً لتصنيف الاتحاد الدولى للاسكواش psa، وتقدر القيمة المادية لمجموع جوائزها بحوالى 168 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.
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