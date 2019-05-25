"تذكرتى" تسمح لحامل تذكرة واحدة بحضور مباراتين فى امم افريقيا 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت الشركة المنفذة لنظام "تذكرتى" مفاجآتها للجماهير المصرية والأفريقية قبل انطلاق بطولة امم افريقيا 2019، حيث سمحت الشركة للجماهير التى تحصل على تذكرة واحدة بحضور المباراة التالية فى نفس المجموعة ونفس الملعب مجاناً. وحددت اللجنة المنظمة لبطولة أمم افريقيا منافذ استلام التذاكر كالتالى: Advertisements الدرجه الأولى: أفرع أورنج التالية ( مصر الجديدة - مدينه نصر - التجمع - الرحاب - الدقى - وسط البلد- الزمالك -المنيل - العباسيه - شبرا - 6 اكتوبر - الهرم - المعادى - المقطم -" الاسكندريه - الإسماعليه - السويس ). الدرجه الثانية و الثالثة : جميع مراكز الشباب التالية ( مركز شباب الجزيرة - مركز شباب الأولمبى المعادى - نادى منتخب السويس - مركز شباب الشيخ زايد بالإسماعيلية - الحى السادس بأكتوبر - نادى اصحاب الجياد بسموحه - نادى الشمس. كما خصصت تذكرتى خطا ساخنا للاستفسارات والحصول على مزيد من المعلومات و رقمه 15355.

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