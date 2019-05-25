شكرا لقرائتكم خبر عن 3 صفقات على مائدة الأهلي فى الصيف.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ مسئولو النادي الأهلي مرحلة المفاوضات الجادة لحسم أكثر من صفقة محلية خلال الأيام المقبلة حتى ينتهى النادى سريعاً من هذا الملف.

وفتحت إدارة النادى، خلال الأيام الماضية، ملف أكثر من لاعب بالدورى المحلى، أبرزهم على فوزى ظهير أيمن فريق إنبى، ومحمود البدرى مدافع الإنتاج الحربى، وطاهر محمد طاهر مهاجم المقاولون.

الأهلي مازال يدرس ملفات هؤلاء اللاعبين تمهيداً لحسم أكثر من صفقة من هذه الصفقات وغيرها من اللاعبين المُرشحين لارتداء القميص الأحمر الصيف المقبل.