البرتغال تتغلب على كوريا الجنوبية في مونديال الشباب

استهل المنتخب البرتغالي مشواره في بطولة كأس العالم لكرة القدم للشباب (تحت 20 عاما) المقامة حاليا ببولندا، بالفوز على نظيره الكوري الجنوبي 1 – صفر يوم السبت في أولى مباريات المجموعة السادسة التي تشهد أيضا لقاء الأرجنتين مع جنوب أفريقيا.

وجاء هدف المباراة الوحيد بعد ست دقائق من بدايتها وسجله ترينكاو، ليحصد المنتخب البرتغالي النقاط الثلاث ويتصدر المجموعة مؤقتا.