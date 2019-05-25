حسم التعادل الإيجابي مواجهة منتخب مالي أمام نظيره بنما بهدف لكل منهم في المواجهة التي جمعت الفريقين اليوم على ملعب ستاديون زديسلاف كشيزكوفياك ضمن منافسات الجولة الاولى للمجموعة الخامسة بكأس العالم للشباب تحت 20سنة. الجولة الاولى للمجموعة الخامسة بكأس العالم للشباب تحت 20سنة. سجل أبو بكر كونتي الهدف الأول للمنتخب مالي في الدقيقة 39، وتعادل لمنتخب بنما دييجو فالينتي 88 من ضربة جزاء. Advertisements وبتلك النتيجة يحصل منتخب مالي علي أول نقطة له يحتل بها المركز الثاني مناصفة مع بنما خلف منتخب فرنسا المتصدر ترتيب المجموعه الخامسة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. التعادل الإيجابي يحسم مباراة بنما ومالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.