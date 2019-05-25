أعلن إرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة، عن تشكيل فريقه أمام فالنسيا، الذي سينطلق الساعة الـتاسعة مساءً، في نهائي كأس ملك اسبانيا. في نهائي كأس ملك اسبانيا. وجاء تشكيل البرسا لمباراة اليوم كالتالي: في حراسة المرمى: سيليسيين Advertisements في الدفاع: جوردي ألبا، لينجليت، جيرارد بيكيه، سيميدو في الوسط: إيفان راكيتيتش، سيرجيو بوسكيتس، أرثور في الهجوم: فيليبي كوتينيو، ليونيل ميسي، سيرجي روبيرتو

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ميسي يقود هجوم برشلونة أمام فالنسيا بنهائي كأس إسبانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.