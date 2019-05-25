شاهد.. فرنسا تهزم السعودية بثنائية في كأس العالم للشباب تحت 20عاما

نجح منتخب فرنسا في تحقيق الفوز على حساب منتخب السعودية بهدفين دون رد في المواجهة التي جمعت الفريقين اليوم على ستاديون، في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس العالم لشباب، المقامة ببولندا. إطار الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس العالم لشباب، المقامة ببولندا. سجل جوسير هدفين اللقاء يوسف Advertisements فوفانا في الدقيقة 43، أمين غويري في الدقيقة 75. وبتلك النتيجه يحصل منتخب فرنسا علي اول ثلاثة نقاط يحتل بها المركز الاول بينما يتجمد رصيد المنتخب السعودية يحتل بها تزيل المجموعة.

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