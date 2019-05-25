شاهد.. مباراة برشلونة وفالنسيا بهائي كأس إسبانيا

تقدم بوابة الوفد بثا مباشرا لمباراة نهائي كأس ملك إسبانيا، بين برشلونة وفالنسيا، والتي ستجمع الفريقين الساعة التاسعة مساءً، على ملعب ستاد بينتو فيامارين.

ويخوض برشلونة المباراة سعيًا للحفاظ على لقب كأس ملك إسبانيا للمرة الخامسة على التوالي، وتحقيق الثنائية للموسم التالي توالياً بعد أن حقق بطولة الدوري الإسباني.

كما يسعى الفريق الكتالوني لختام الموسم ببطولة أخرى بجانب

الدوري، في محاولة لنسيان السقوط المدوي في دوري أبطال أوروبا ووداعه البطولة، برباعية قاسية أمام ليفربول ، في نصف النهائي.

وكان إرنيستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة، ضم جميع عناصر الفريق الكتالوني لقائمة المباراة، بحثا عن الحفاظ على كأس ملك إسبانيا.

ويعد فريق برشلونة هو صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بكأس

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إسبانيا، حيث حقق اللقب 30 مرة.

وعلى الجانب الآخر فإن فريق فالنسيا، يبحث عن اختتام الموسم ببطولة، خاصة مع تقديمه لمستوى مميز في الدور الثاني هذا الموسم، وتمكنه من الوصول لنصف نهائي الدوري الأوروبي.

بالإضافة لنجاح الفريق في احتلال المركز

الرابع في جدول الدوري الإسباني، ليتأهل الموسم المقبل للعب في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويسعى فريق الخفافيش لتحقيق لقب الكأس للمرة الثامنة في تاريخه، حيث كانت آخر مرة تمكن فيها من حصد اللقب بموسم 2007/2008.