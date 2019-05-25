منتخب مصر لرفع الأثقال للناشئين يطير الثلاثاء إلي فيجي للمشاركة في بطولة العالم تحت 20سنة

يغادر فجر الثلاثاء المقبل بعثة المنتخب القومي لرفع الأثقال للناشئين، إلي فيجي للاشتراك في بطولة العالم تحت 20 سنة، والتي ستقام خلال الفترة من 2 حتى 8 يوليو القادم .

وتضم البعثة اللاعبين ،عبدالله جلال، وأحمد عاشور، وأحمد مجلى ،وأحمد كامل، واللاعبتين نعمة سعيد بطلة العالم تحت 17سنة ،واللاعبة رانيا عزت ،ويرأس البعثة، محسن بحيرى، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لرفع الأثقال .

ومن جانبه أكد محمود محجوب رئيس الاتحاد المصري لرفع الأثقال وعضو الاتحاد الدولي للعبة

أننا فضلنا إقامة معسكر طويل بدار الهيئة الهندسية مع بداية شهر رمضان تحت إشراف الجهاز الفني للمنتخب بقيادة الكابتن محمد موسي وهناك التزام كامل من جميع اللاعبين وقررنا سفر المنتخب الوطني لرفع الأثقال مبكرا الي فيجي يوم 28 الجاري حتي يتعود اللاعبين علي الطقس والتأقلم علي الساعة البيولوجية.

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والجدير بالذكر أن رئيس الاتحاد المصري لرفع الأثقال محمود محجوب سوف يشارك في اجتماعات الاتحاد

الدولى التي ستقام فى فيجى على هامش بطولة العالم تحت 20 سنة المقرر اقامتها هناك خلال الفترة من 2 و حتى 8 يونيو القادم، مشيرا إلى إنعقاد المكتب التنفيذى يومى 30، 31 مايو الجارى، على أن يقام الكوونجرس يوم 1 يونيو.

المدينة المستضيفة

سوفا هي عاصمة فيجي مركز السكان الرئيسي، وهي العمود الفقري للجزر، وتعد وجهة مثالية للزائرين الباحثين عن الثقافة والتاريخ والتسوق، إذ توفر الحدائق والمتاحف والأنشطة في الهواء الطلق والحياة الليلية النابضة بالحياة، علاوة على فرص الرحلات والتسوق بين أسواق المدينة التي تقدم مجموعة واسعة من السلع بما في ذلك المجوهرات والحرف اليدوية والفن والطعام الطازج.