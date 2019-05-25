بث مباشر مشاهدة..بايرن ميونيخ أمام لايبزيج بنهائي كأس ألمانيا

حرصًا من بوابة الوفد لتقديم خدمة مميزة، تقدم بوابة الوفد بثا مباشرا لمباراة، بايرن ميونيخ ولايزبيج مساء اليوم السبت، والتي تنطلق الساعة الثامنة، في نهائي كأس ألمانيا، على الملعب الأولمبي ببرلين.

وسيدخل البايرن اللقاء حذراً من مفاجآت بطولة الكأس، حتى

لا يتكرر ما حدث في الموسم الماضي، حينما تلقى الفريق البافاري هزيمة في المباراة النهائية أمام آينتراخت فرانكفورت، بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وتلك الهزيمة ستجعل البايرن أكثر حرصًا لتفادي تكرار ذلك

السيناريو، خاصة وأن الموسم الماضي كان الفريق يعاني من الاسترخاء بسبب حسم الدوري مبكراً، على عكس الموسم الحالي، حيث لم يتم.

حسم البوندسليجا سوى في الجولة الأخيرة، وتوج الفريق البافاري بلقبها.

ويسعى بايرن ميونيخ لتحقيق اللقب للمرة التاسعة عشر في تاريخه، بينما يبحث لايبزيج عن الفوز بكأس ألمانيا للمرة الأولى في تاريخه.