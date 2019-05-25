رياضة | السعودية تبدأ مشواره مونديال الشباب بالخسارة أمام فرنسا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السعودية تبدأ مشواره مونديال الشباب بالخسارة أمام فرنسا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استهل المنتخب السعودي مشواره في بطولة كأس العالم للشباب لكرة القدم بالخسارة أمام المنتخب الفرنسي 0-2 اليوم السبت، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة للبطولة والتي شهدت أيضاً تعادل بنما مع مالي 1-1.

وتقدم المنتخب الفرنسي بهدف نظيف سجله يوسف فوفانا في الدقيقة 43 ثم أضاف غويري الهدف الثاني للمنتخب الفرنسي في الدقيقة 75.

وشهدت المباراة طرد فرج الغشيان لاعب المنتخب السعودي في الدقيقة 12.

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وبهذا الفوز حصد المنتخب الفرنسي أول ثلاث نقاط له في البطولة فيما ظل المنتخب السعودي بلا نقاط في قاع الترتيب.

وفي المباراة الثانية، خيم التعادل 1-1 على المباراة التي جمعت منتخب بنما مع نظيره المالي.

وتقدم منتخب مالي بهدف سجله أبوباكار كونتي في الدقيقة 39 ثم تعادل منتخب بنما بهدف سجله دييغو فالانتا في الدقيقة 88 من ركلة جزاء.

وتقاسم المنتخبان المركز الثاني بعدما حصد كل منهما أول نقطة له في البطولة.