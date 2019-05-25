رياضة | مفاجآت في تشكيل برشلونة الرسمي أمام فالنسيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجآت في تشكيل برشلونة الرسمي أمام فالنسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن إرنستو فالفيردي مدرب نايد برشلونة، عن تشكيلة فريقه التي ستخوض مواجهة فالنسيا مساء اليوم السبت في نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا.

وجاءت تشكيلة برشلونة الرسمية كالآتي:

حراسة المرمى: ياسبر سيليسين

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خط الدفاع: جيرارد بيكيه - نيلسون سيميدو - كيلمو لونجليه - جوردي ألبا

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس - أرثور ميلو - ايفان راكيتيتش - سيرجي روبيرتو

خط الهجوم: فيليب كوتينيو - ليونيل ميسي

وتقام مباراة برشلونة مع فالنسيا على ملعب "بينيتو فيامارين" مساء اليوم السبت وذلك في تمام الساعة الـ9:00 بتوقيت مدينة القاهرة والـ10:00 بتوقيت مكة المكرمة والـ11:00 بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.