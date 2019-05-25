رياضة | الأوكرانية ياستريميسكا تحصد لقب ستراسبورج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأوكرانية ياستريميسكا تحصد لقب ستراسبورج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصدت الأوكرانية ديانا ياستريميسكا لقب بطولة ستراسبورج المفتوحة للتنس، بعد فوزها في النهائي اليوم، السبت، على الفرنسية كارولين جارسيا بمجموعتين لواحدة.

واستغرقت المصنفة الـ42 عالميا ساعتين و59 تقريبا من أجل حسم اللقاء لصالحها بنتيجة 6-4 و5-7 و7-6(7-3).

وبهذا تضيف صاحبة الـ19 عاما ثاني ألقابها هذا العام بعد بطولة هواهين في تايلاند.

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ويعد هذا هو ثالث لقب في مسيرة الأوكرانية الاحترافية بعد بطولتي (هواهين وهونج كونج).

على الجانب الآخر، لم تنجح جارسيا (25 عاما) في حصد أي لقب لها حتى الآن منذ بداية العام.

واكتفت المصنفة الـ24 عالميا بالألقاب الستة التي توجت بها منذ بداية مسيرتها الاحترافية، وكان آخرها العام الماضي في تيانجين الصينية.