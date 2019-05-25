رياضة | التشكيل الرسمي لمباراة بايرن ميونيخ ولايبزيج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التشكيل الرسمي لمباراة بايرن ميونيخ ولايبزيج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواجد مانويل نوير في تشكيل بايرن ميونيخ أمام لايبزيج، اليوم السبت، في نهائي كأس ألمانيا، والذي سيقام على الملعب الأولمبي ببرلين.

وضمت تشكيلة البايرن كلًا من: نوير، كيميتش، سولي، هوميلز، ألابا، ألكانتارا، مارتينيز، جنابري، كومان، مولر، وليفاندوفسكي.

على الجانب الآخر، يبدأ لايبزيج بتشكيلة تضم كلًا من: جولاكسي، كلوستيرمان، كوناتي، أوربان، هالستينبيرج، آدمز، كامبل، سابيتزر، فورسبيرج، بولسن، وفيرنر.