رياضة | الحلقة 5 من نجوم يشاركون في كان 2019.."أحمد موسى" الهداف التاريخي للنسور النيجيرية في المونديال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحلقة 5 من نجوم يشاركون في كان 2019.."أحمد موسى" الهداف التاريخي للنسور النيجيرية في المونديال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 يوم 21 يونيو المقبل، وذلك حيث ستقام النسخة القادمة في مصر، وأوقعت القرعة منتخب الفراعنة بجانب منتخبات "زيمبابوي - الكونغو - غينيا".

ويقدم لكم "الخليج 365 الرياضي" سلسلة حلقات عن نجوم سوف يشاركون في بطولة الأمم الأفريقية 2019، وتخص كل حلقة نجم أفريقي أو عربي بارز وكل ما قدمه خلال الموسم الحالي مع فريقه.

وسيكون نجم الحلقة الخامسة هو اللاعب النيجيري "أحمد موسى" لاعب فريق النصر السعودي.

- وشارك اللاعب النيجيري أحمد موسى مع النصر السعودي هذا الموسم في 24 مباراة ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، حيث سجل 7 أهداف في شباك الخصوم، وصنع أيضاً 7 أهداف لزملائه في البطولة.

- وساهم موسى مع فريقه النصر السعودي بالتتويج بلقب الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم، وعودته لخزائن القلعة الصفراء مرة أخرى.

Advertisements

- ويعد مهاجم منتخب نيجيريا من أغلى الصفقات في تاريخ الملاعب السعودية، حيث انتقل من فريق ليستر سيتي الإنجليزي في بداية الموسم الماضي إلى النصر في صفقة تاريخية.

- وأصبح أحمد موسى أول لاعب نيجيري يسجل في نسختين للمونديال، حيث سجل هدفين في مباراته أمام منتخب إيسلندا بالمونديال الماضي في روسيا 2018، وهدفين أيضا في مونديال 2014، ويعد هو الهداف التاريخي للنسور النيجيرية في تاريخ بطولات كأس العالم.

- وخاض موسى 6 مباريات في تصفيات كأس العالم في روسيا الماضي، ولكنه لم ينجح في هز شباك الخصوم في اي هدف، وكان مدرب المنتخب لا يعتمد عليه بصفة أساسية.

وتشهد بطولة كأس أمم أفريقيا مشاركة 24 منتخباً للمرة الأولى في تاريخها، حيث ينقسم الدور الأول إلى 6 مجموعات، ويتأهل إلى ثمن النهائي صاحبا المركزين الأول والثاني عن كل مجموعة إضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث.

وتم تقسيم المنتخبات الـ24 المشاركة في البطولة القارية إلى 4 مستويات، إذ يضم كل مستوى 6 منتخبات، لتكوين المجموعات الست.