رياضة | تصريح مثير من مورينيو عن عودته لتدريب ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تصريح مثير من مورينيو عن عودته لتدريب ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لنادي مانشستر يونايتد، على صعوبة عودته لتدريب نادي ريال مدريد في الفترة المقبلة نظراً لأن الملكي لديه مشروع جديد مع مدربه الحالي.

وسئل مورينيو عن إمكانية عودته إلى نادي ريال مدريد يوماً ما، حيثُ أجاب: "هم لديهم مشروع جديد مع مدرب جديد لذا دعونا لا نتكلم عن فرضيات".

وتابع حديثه: "لقد غيروا المدرب، وبالتأكيد سيقومون باستثمارات مهمة وسيوقعون مع لاعبين جدد، لديهم لاعبين رائعين وسيستمرون ويتقدمون إلى الأمام".

وأكمل: "أعتقد أن الفرنسي زيدان سيقوم بتعاقدات جيدة خلال الصيف المقبل، كما أن لديه لاعبين رائعين قادرين على قيادة الفريق خلال الموسم المقبل".