رياضة | بث مباشر الآن.. مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا رابط القنوات المفتوحة الناقلة.. تابع لايف مباراة برشلونه Barcelona Messi

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث مباشر الآن.. مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا رابط القنوات المفتوحة الناقلة.. تابع لايف مباراة برشلونه Barcelona Messi والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يدخل نادي برشلونة بقيادة المدرب إرنستو فالفيردي مباراة نارية وقوية ضد فالنسيا وذلك في إطار نهائي بطولة كأس ملك أسبانيا حيثُ يسعى البارسا للفوز ومصالحة جماهيره التي تشعر بالإستياء من الخروج الأوروبي المذل أمام ليفربول.

وتقام مباراة برشلونة مع فالنسيا على ملعب "بينيتو فيامارين" مساء اليوم السبت 25/5/2019 وذلك في تمام الساعة الـ9:00 بتوقيت مدينة القاهرة والـ10:00 بتوقيت مكة المكرمة والـ11:00 بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.

واستطاع نادي برشلونة التأهل إلى النهائي بعد التعادل مع ريال مدريد 1-1 ذهاباَ في دور نصف نهائي بطولة الكأس والفوز في مباراة الإياب بنتيجة 3-0 ليقضي الأبيض ويتأهل البارسا.

وكان نادي فالنسيا في دور نصف النهائي قد تعادل مع ريال بيتيس ذهاباً بنتيجة 2-2 وفاز في مباراة الإياب على خصمه بـ1-0.

- تشكيلة نادي برشلونة المتوقعة:

حراسة المرمي: ياسير سيليسين

خط الدفاع: كليمو لونجليه، جيرارد بيكيه، سيرجي روبيرتو، جوردي ألبا

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس، أرتورو فيدال، إيفان راكيتيتش

Advertisements

خط الهجوم: فيليبي كوتينيو، مالكوم، ليونيل ميسي

وينتظر أن يكون هناك عدة قنوات مفتوحة ناقلة للمباراة مثل قناة "أرينا سبورت" عبر القمر الصناعي A ASTRA 3 والتردد 11978 بجانب قناة "إدمان أربيذجان" والقمر الصناعي الخاص بها Europe star 1 والتردد 11175.

- قنوات ستذيع مباراة برشلونة وفالنسيا:

- قناة IRIB TV 3

- قناة BTV Action

- قناة Idman Azerbaycan

- قناة Canal + Sport France HD

- قناة Varzish Sport HD

- قناة Eleven Sports 1 HD