رياضة | النصر يوجه ضربة موجعة للأهلي ويخطف نجم الفريق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النصر يوجه ضربة موجعة للأهلي ويخطف نجم الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية صباح اليوم السبت أن إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر تنوي توجيه ضربة موجعه للنادي الأهلي بالحصول على خدمات مهاجم الفريق دجانيني تافاريس وضمه إلى صفوف العالمي خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد سعيد العويران أسطورة كرة القدم السعودية الأسبق أن سعود آل سويلم رئيس نادي النصر نجح في الحصول على توقيع اللاعب بالفعل بدعم من أحد أعضاء الشرف في الفريق النصراوي ليؤكد تلميحات بيدرو كوريديرو وكيل أعمال اللاعب الذي أكد خلال الأيام الماضية أن تافاريس قد يرحل عن صفوف النادي الاهلي.

وطلب اللاعب زياده راتبه وقدمت له الإدارة برئاسة عبد الله بترجي وعوداً بتنفيذ جميع طلباته الماديه لكن ذلك لم يحدث ما جعل اللاعب ووكيله يوافقان على الرحيل للبطل الدوري.

وكتب العويران عبر سحابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر في تغريده " دجانيني، نقول عالمي؟ نقول حسمت الصفقة؟ لا.. إلا.. إلا عالمي.. إيه إيه إيه ، قضي الأمر، دجانيني نصراوي في الموسم القادم، بدعم عضو الشرف العاشق للكيان الدكتور طلال، وكعادته ما يجي إلا في الصعبات ويحلها”.