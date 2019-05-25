اونلاين | WATCH TV مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا SHEED NET بث مباشر فالنسيا VS برشلونة CBC SPORT

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بث مباشر bein match برشلونة ضد فالنسيا نهائي كأس ملك إسبانيا 25 / 5 / 2019

تختتم اليوم السبت بطولة كأس ملك إسبانيا ثاني المسابقات المحلية بعد الليجا حيث يرغب برشلونة في المحافظة على لقبه حين يستضيف فريق نادي فالنسيا على ملعب إستاد بينتو فيامارين اليوم السبت الموافق الخامس والعشرين من شهر مايو الجاري.

وكن برشلونة قد وصل إلى الدور النهائي بعد تغلبه في الدور السابق على فريقه نادي ريال مدريد فيما عبر فالنسيا بفوزه على ريال بيتيس بهدفين مقابل هدف واحد بمجموع المباراتين.

ومن المنتظر أن تنقل المباراة على الهواء مباشرةً عبر قناة أبوظبي الرياضية المفتوحة التي تنقل على القمر الصناعي نايل سات.

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ويمكن لمتابعي موقع الخليج 365 الرياضي متابعة المباراة على الهواء مباشرةً من خلال روابط البث المباشر التي سنرصدها لكم في التقرير أدناه.

وقبل أن ننشر لكم روابط البث المباشر فإن برشلونة قد ضمن بالفعل المشاركة في بطولة كأس السوبر الإسباني بأفضلية حصوله على لقب الدوري.

في المقابل تطمح خفافيش فريق نادي فالنسيا في الفوز باللقب من أجل مواصلة الإحتفالات حيث مرت على الفريق مائة عام من التأسيس.

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