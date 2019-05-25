اونلاين | رابط YaLLaKoRa مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر كورة لايف مباراة برشلونة FiLGoaL يلا شوت الزمالك bArCeLoNa El Le

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وخرجت صحيفة "موندو ديبورتيفو" بعنوان: "ميسي مازال جريحا".

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وأضافت: "ميسي صرح: هزيمة ليفربول كانت بمثابة ضربة قاسية، متأسفون ونطلب المغفرة، وأتمنى أن يستمر فالفيردي، ولم يكن خطأه بل خطأ اللاعبين".

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وتابعت: "ميسي يحصل على الحذاء الذهبي، ومبابي ينهي الموسم بـ33 هدفا خلف ليونيل صاحب الـ36 هدفا، والذي يحصد الجائزة للمرة السادسة".



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